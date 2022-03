Sconcerti: «Inter sopravvalutata. Inzaghi? No idee a differenza di 2 tecnici»

Mario Sconcerti, ai microfoni di Tmw radio, ha espresso parole non poco critiche nei confronti dell’Inter e della sua rosa. Qualche considerazione anche su Inzaghi a confronto con due tecnici

SOPRAVVALUTAZIONE − Le critiche di Sconcerti sulla squadra di Simone Inzaghi: «Parlando dell’Inter, direi che ci sia stato un momento di sopravvalutazione della rosa quando si parlava del fatto che fosse eccezionale. Il discorso poteva valere un anno fa, oggi si è molto asciugata. È bastato mancasse Marcelo Brozovic e si sono visti costretti a inventare Matias Vecino, la riserva della riserva. Arturo Vidal e Andrea Ranocchia sono riserve che non farebbero la differenza in nessuna buona squadra di Serie A. Simone Inzaghi è andato a nozze con una squadra così rigida e ferma. Mentre allenatori come Luciano Spalletti e Stefano Pioli hanno avuto due idee importanti nelle ultime domeniche: uno ha tolto Brahim Diaz e fatto spazio a Franck Kessie, l’altro domenica scorsa è stato coraggioso a mettere fuori Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski. L’Inter è imperfetta. Non puoi pensare di sostituire la metà dei giocatori dello scorso anno e non risentirne».