Arnautovic in bilico, in Austria sicuri: lascia l’Inter a due condizioni!

Il futuro di Marko Arnautovic rimane in bilico. Non è garantita la sua presenza anche nella prossima stagione all’Inter, lo riportano anche in patria.

FUTURO − Arnautovic, dopo aver trionfato con l’Inter vincendo lo scudetto della seconda stella, volerà con la sua Nazionale a Euro 2024. L’austriaco nell’ultima partita stagionale ha rifilato una doppietta al Verona, contribuendo al pareggio della Beneamata al Bentegodi per 2-2. Nonostante un finale di stagione comunque positivo, Arnautovic non è certo di rimanere a Milano. Anzi, il portale austriaco ‘Heute‘, si sbilancia: affermando che lascerà l’Inter se verificassero due condizioni.

Il futuro di Arnautovic in ballo: l’Inter valuta due fattori

DOPPIA IPOTESI − Arnautovic dovrà confermarsi all’Inter e il prossimo Europeo potrebbe essere una vetrina importante sia nell’uno o nell’altro caso: ossia sia per rimanere in nerazzurro, che per partire. Infatti, se l’Inter dovesse prendere Albert Gudmundsson allora lascerebbe andare l’ex attaccante del Bologna. Ovviamente, al contempo, dovrebbe arrivare un’offerta congrua, visto che la scorsa estate il club lo pagò quasi 10 milioni di euro. All’Europeo, Arnautovic incontrerà alcuni suoi compagni nerazzurri: come Marcus Thuram e Benjamin Pavard con la Francia, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij con la maglia dell’Olanda. Le due nazionali fanno parte del girone D.