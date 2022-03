Manchester United-Atletico Madrid 0-1: Simeone elimina Cristiano Ronaldo

L’Atletico Madrid sbanca Old Trafford 0-1 e raggiuge i quarti di finale di Champions League. All’andata, era terminata 1-1. Ronaldo fuori come Messi agli ottavi di finale

CHOLO AI QUARTI − Ad Old Trafford va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester United e Atletico Madrid. Il canovaccio della gara cambia rispetto al primo round del Wanda Metropolitano. Se a Madrid, sono i Colchoneros a fare la partita, in Inghilterra il pallino del gioco è in mano agli uomini di Ralf Ragnick. I Red Devils ci provano sin dai primi minuti con un Fred in ottima forma. Dai suoi piedi arriva la prima occasione potenziale da gol con un fortunato Oblak a respingerla un tiro-cross ravvicinato addirittura con la testa. La squadra di Simeone gioca di rimessa costruendo pochissime palle-gol. Se non con un tiro dalla distanza di Rodrigo De Paul al 16′ parato molto bene da De Gea. Al minuto 41, l’Atletico Madrid passa in vantaggio. Buona ripartenza dei colchoneros, dolce pennellata di Griezmann sul secondo palo e puntuale colpo di testa di Renan Lodi. Nella ripresa, il Manchester United prova l’arrembaggio alla porta di Oblak rendendosi pericoloso con Sancho al 59′. L’Atletico Madrid però gestisce molto bene il risultato difendendosi con attenzione e ripartendo velocemente con i vari Griezmann, Joao Felix e De Paul. Nel finale, l’Atletico Madrid non molla di un centimetro mantenendo l’1-0. Squadra di Simeone ai quarti di finale di Champions League.