Di Marzio: «Skriniar da titolarissimo all’Inter alla panchina al PSG»

Luis Enrique fa parlare per le sue scelte di formazione in PSG-Borussia Dortmund. Milan Skriniar, l’ex difensore dell’Inter, rimane in panchina ancora e commenta così Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

FUORI – L’ex Inter rimane ancora fuori dagli undici del PSG per la partita contro il Borussia Dortmund. Fa discutere la scelta del tecnico spagnolo, che proprio non riesce a utilizzare lo slovacco. Gli preferisce addirittura Beraldo. Gianluca Di Marzio dice questo infatti: «Skriniar arrivato a parametro zero, titolarissimo all’Inter, con tante presenze in Champions League, in una semifinale come questa non viene scelto e preferito e Beraldo e a Danilo Pereira. Questo nonostante il crociato rotto di Lucas Hernandez. Ciò fa capire il coraggio delle scelte di Luis Enrique, che non guarda in faccio passato e curriculum. Guarda solo alle caratteristiche dei giocatori»