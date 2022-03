Onana, errore fatale in Ajax-Benfica. Fuori agli ottavi di finale il futuro Inter

Onana sbaglia l’uscita in Ajax-Benfica e facilita il gol decisivo per Nunez. I portoghesi volano ai quarti di finale di Champions League. Fatale l’errore del futuro giocatore dell’Inter

ONANA FATALE − Rispetto alla gara d’andata di Lisbona, meno spettacolo e meno gol tra Ajax e Benfica. Pronti-via e i lancieri si vedono annullare il possibile gol del vantaggio al 7′. Inutili le proteste di Dusan Tadic ma gol annullato per offside. A fare la gara però è la formazione di ten Hag che tra il 35 e il 36′ sfiora la rete dell’1-0 prima con Anthony e poi con Gravenberch ma in entrambi i casi provvidenziale il portiere greco Vlakodimos. Nella ripresa, sono ancora i lancieri a rendersi pericolosi con Anthony che al 62′ trova il tempo giusto su cross di Blind ma il suo colpo di testa terminato di pochissimo alto sopra la traversa. Ma nel momento migliore per l’Ajax, ecco che arriva il gol-beffa del Benfica. Minuto 77, calcio piazzato di Grimaldo, uscita a farfalle di André Onana e incornata perfetta di Darwin Nunez per lo 0-1. Malissimo il futuro portiere dell’Inter. Nel finale, pericolo per il Benfica con Haller, il cui tiro al volo trova un’ottima respinta della difesa avversaria. Il match termina dopo quasi 8 minuti di recupero con il Benfica che passa ai quarti di Champions League.