Papà Lautaro Martinez: «Leader dell’Inter un orgoglio! Nessuno gli ha regalato nulla»

Il papà di Lautaro Martinez racconta il figlio, oggi capitano dell’Inter. Una storia di passione, sacrificio e orgoglio. Oggi il Toro festeggia il suo secondo scudetto.

PAROLA DI PAPA’ − Non solo Diego Milito, anche il padre di Lautaro Martinez, Mario, ha parlato a Sky Sport del figlio capitano dell’Inter: «Toro? La caratteristica è la potenza, per questo lo associarono a lui. Il soprannome Toro glielo hanno affibbiato al Racing. Abbiamo dei ricordi in casa: come le scarpe del Mondiale, la rete della finale, poi i premi vinti durante la carriera, una foto di quando era piccolo, nonché la fascia di capitano dopo la vittoria della Supercoppa a Riad. Io ero un calciatore e lui mi seguiva quando giocavo a Bahia Blanca. Un giorno gli chiedemmo quale fosse il suo sport preferito e oggi siamo sicuri di non aver sbagliato. All’inizio fu difficile quando lasciò Bahia Blanca, ma sapevamo che fosse il suo sogno. Passare dalla tua famiglia stare con 45 ragazzi sconosciuti non era facile. Ebbe un momento di fragilità dove mi disse che voleva tornare a casa. Prime offerte? Lui sempre tranquillo, si è sempre confrontato con la famiglia per avere la nostra opinione. Poi arrivò l’Inter non ci fu dubbio. Leader all’Inter? Mi sento orgoglioso di molto questo. Nessuno gli ha regalato nulla, si è guadagnato questo privilegio».