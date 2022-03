Samaden: «Esposito può fare grande carriera. Stadio per l’U19? Limite»

Roberto Samaden, direttore del Settore giovanile dell’Inter, ha parlato su Sportitalia di Esposito, giovane attaccante nerazzurro in prestito al Basilea. Poi, una considerazione anche sugli stadi di proprietà per le squadre under 19

PRESTITI − Samaden su Esposito e sugli altri giovani nerazzurri in giro per l’Europa: «Sebastiano Esposito ha fatto una buona scelta per crescere. Noi abbiamo diversi 2002 che giocano in giro per l’Europa, come Lucien Agoume in Ligue 1 o anche Filip Stankovic in Serie B olandese. Esposito gioca in Serie A svizzera e credo possa intraprendere una carriera di grande livello».

STADIO − Sulla possibilità di uno stadio di proprietà per l’under 19, così Samaden: «Stadio Primavera? Una delle difficoltà che hanno anche le altre squadre. Limite fortissimo in Italia. Abbiamo cercato di collegarci con lo stadio della Pro Sesto che al momento è una buona soluzione. Avere però un piccolo stadio di proprietà come le altre under 19 europee sarebbe ovviamente molto importante».