Milito: «Lautaro Martinez? Un momento! Io vicino se in difficoltà»

Diego Milito, il Principe de Bernal, racconta Lautaro Martinez. Nel bellissimo mini-documentario di Sky Sport, la leggenda dell’Inter parla dell’esordio del Toro e del suo approdo in nerazzurro.

RAPPORTO − Diego Milito ricorda l’esordio di Lautaro Martinez: «Rimarrà per me una foto di quel momento molto bella. Ho nella testa quando lui fa i primi minuti in prima squadra. Mai avrei pensato potesse ripercorrere i miei passi, ovvero di andare all’Inter e di fare quello che sta facendo. Ricordo sempre ogni allenamento. Un ragazzino che si fermava, chiedeva, ci guardava. Avevo già un grandissimo rapporto, gli vorrò sempre bene. Parlavamo di tante cose, non solo dei movimenti che doveva fare un attaccante, ma anche di altre cose oltre il campo. Come comportarsi, essere un leader, cose che lui ora sta portando avanti».

VICINO − Ancora Milito sul suo arrivo in nerazzurro: «Inter? In quel momento il presidente stava per chiudere il passaggio di Lautaro in Europa e io gli dissi che il club nerazzurro lo seguiva. Chiamai Pupi e Ausilio dicendogli se lo volevano, quindi vennero in Argentina facendo l’affare. Oggi ci scambiamo sempre messaggi, cerco di non disturbarlo tanto. Nei momenti di difficoltà cerco di essere vicino, perché so cosa significa essere un attaccante. Un messaggio di appoggio lo può apprezzare».