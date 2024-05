Lautaro Martinez-Inter, stesse volontà ma una discriminante! − Sky

Lautaro Martinez e l’Inter non hanno trovato ancora l’accordo sul rinnovo di contratto. Ma entrambe le parti vogliono continuare questo matrimonio.

DESIDERIO − La volontà è reciproca: l’Inter e Lautaro Martinez vogliono continuare a lavorare insieme. Nonostante l’impasse di queste settimane, il club nerazzurro e il suo capitano continuano a manifestare il loro desiderio a portare avanti il matrimonio. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da sotto la sede dell’Inter in Viale della Liberazione per Sky Sport, da questo punto di vista non c’è stato alcun cambiamento tra le due parti. Lautaro Martinez vuole rinnovare il suo contratto e il club, allo stesso tempo, non vuole perdere il proprio capitano e numero 10. Ma resta la solita discriminante: le cifre.

Tra l’Inter e Lautaro Martinez una discriminante di mezzo

DISCRIMINANTE − A bloccare al momento il rinnovo tra l’Inter e Lautaro Martinez è proprio la discriminante delle cifre. Club e giocatore non hanno ancora trovato un comune accordo, con il club che offre una cifre inferiore ai 10 milioni di euro e col Toro che spinge proprio per arrivare a quella cifra. Servirà, dunque, un incontro per cercare di fare chiarezza e trovare un punto di contatto che possa soddisfare sia l’Inter che l’attaccante argentino. Settimana prossima, il 4 giugno, ci sarà la nomina del nuovo CdA nerazzurro. Probabilmente, dopo quella data, avverrà il summit tra Alejandro Camaño e la dirigenza interista.