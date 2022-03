Inter-Fiorentina, per Italiano da valutare un big: si è allenato a parte

Prosegue l’avvicinamento a Inter-Fiorentina, in programma sabato alle 18. Se Inzaghi è alle prese con la questione Brozovic e de Vrij (vedi articolo) anche Italiano ha da fare i conti con un big in dubbio.

INTER-FIORENTINA, -3 – Per la Fiorentina allenamento in tarda mattinata al Franchi. La squadra di Vincenzo Italiano, che ha ripreso ieri dopo un lunedì di riposo a seguito dell’1-0 al Bologna, si avvicina alla sfida del Meazza. Il tecnico dei viola, come riporta Firenze Viola, deve valutare le condizioni di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ex Atalanta e Milan domenica è uscito nel corso della partita a seguito di un problema fisico (vedi articolo), non ancora del tutto recuperato. Oggi ha svolto una seduta personalizzata, segno che ancora qualcosa c’è. Fra domani e venerdì si capira se Bonaventura potrà esserci in Inter-Fiorentina.

Fonte: firenzeviola.it – Giulio Falciai