FOTO – Calhanoglu non smette di godere: «Ecco cos’ho fatto stanotte!»

Calhanoglu è uno dei protagonisti principali non solo del derby Milan-Inter 1-2 di ieri, ma di tutta la stagione dello scudetto. E ora passa alla cassa con gli interessi.

IL TRIONFO – Fino a ieri Hakan Calhanoglu non aveva mai vinto un campionato. Poi è arrivato il derby Milan-Inter, che per lui vale come chiusura di un cerchio aperto due anni fa dai festeggiamenti rossoneri. Cosa che non ha dimenticato di ricordare, certo in maniera più signorile. Ma per lui quella appena conclusa è stata una notte indimenticabile, che ribadisce anche stamattina.

”Buongiornoooo. Questo è quello che ho fatto tutta la notte”, il post di Calhanoglu su Instagram, con un’animazione dove si vede lui che cuce la seconda stella sopra il logo dell’Inter.