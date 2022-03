Gravina: «Serie A con stadi al 100%? Mi aspetto a ore buone notizie»

Gravina, presidente della FIGC, ha tenuto la consueta conferenza stampa a margine del Consiglio Federale. Da parte sua c’è l’augurio che, in tempi brevi, la Serie A torni dopo due anni con la capienza al 100% negli stadi.

RIAPERTURA COMPLETA – Gabriele Gravina spera, in tempi molto rapidi, che la Serie A possa riavere la capienza completa: «Il 10 marzo ho chiesto al ministro Roberto Speranza il 100% negli stadi e lui ha dato il nulla osta. Quindi abbiamo chiesto al sottosegretario Valentina Vezzali di adempiere al nulla osta, che credo sia scontato. Mi aspetto nelle prossime ore anche una buona notizia sul 100% nei campionati».

NIENTE RINVIO – Gravina poi si esprime sul fatto che il campionato non si sia fermato in anticipo per i play-off di qualificazione ai Mondiali: «Non sono dispiaciuto, anche se lo avevamo chiesto. Il Portogallo avrà dieci giorni di riposo. C’è dispiaciuto il contrasto di non favorire la Nazionale con qualche piccola anticipazione della Serie A, visto che i soggetti che parlano di possibile disastro sono gli stessi che non ci mettono nelle condizioni ideali».

Fonte: FIGC