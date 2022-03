Nandez, che guaio! La sua stagione ora è a rischio: il comunicato del Cagliari

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari accostato più volte al mercato dell’Inter, rischia di non concludere questa stagione a causa di un grave infortunio. Di seguito il comunicato del Cagliari proprio di questi minuti.

GRAVE INFORTUNIO – Il Cagliari attraverso un comunicato ha reso noto l’esito degli esami strumentali di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano più volte accostato all‘Inter per via della sua duttilità. Il centrocampista, assente già nelle scorse due partite del Cagliari, rischia adesso di non poter terminare la stagione a causa di un infortunio che sembra più grave del previsto. Ecco il comunicato: “A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare”.

Fonte: cagliaricalcio.com