FOTO – Inter, penultimo test contro la Reggina: tutto pronto al Granillo

L’Inter si prepara a sfidare la Reggina di Filippo Inzaghi allo stadio Granillo nel penultimo test amichevole di dicembre prima della sfida di campionato con il Napoli (vedi probabile formazione). Intanto la squadra nerazzurra è a Reggio Calabria

SFIDA FRATERNA – L’Inter alle 18 affronta il suo penultimo test amichevole contro la Reggina di Filippo Inzaghi. Il match, che metterà di fronte i fratelli Inzaghi, segna anche il ritorno in campo in maglia nerazzurra di Romelu Lukaku che dovrebbe scendere in campo dal 1′ al fianco di Edin Dzeko. Intanto il club nerazzurro scandisce l’attesa con uno scatto dallo stadio Oreste Granillo, teatro della sfida.

A breve scopriremo le formazioni ufficiali.