Allegri avvisa: «Vogliamo rimanere fra le prime quattro! Il Napoli…»

Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, delinea gli obiettivi della sua Juventus per il prosieguo della stagione in Serie A, Europa League ed in Coppa Italia

OBIETTIVI – Queste le parole di Allegri: «Tutta la squadra debba essere cosciente che abbiamo 5 mesi importanti. Dove l’obiettivo minimo è rimanere nei primi quattro ed avvicinarsi il più possibile al Napoli. Poi abbiamo l’Europa League e la Coppa Italia. Sarebbe bello arrivare in fondo».