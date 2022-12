Reggina-Inter, la probabile formazione. Ecco chi parte dal 1′ insieme a Lukaku – Sky

Tra qualche ora il fischio d’inizio della penultima amichevole invernale dell’Inter. Secondo Sky Sport 24, tra i probabili undici che Inzaghi schiererà contro la Reggina c’è anche Lukaku. Di seguito gli ultimi aggiornamenti lanciati dall’inviato Paventi per Reggina-Inter.

PROBABILI UNDICI – Alle ore 18.00 il fischio d’inizio di Reggina-Inter, penultima amichevole invernale nerazzurra. Tanta attesa, non solo perché ci si avvicina al rientro in Serie A, ma anche per il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, infatti, tra gli undici titolari scelti da Simone Inzaghi c’è anche il belga. Andrea Paventi, in collegamento da Reggio Calabria, fa sapere che la probabile formazione scelta dall’allenatore dell’Inter è quella tipo. Tra i pali torna André Onana (vedi articolo), mentre in difesa potremmo trovare la linea a tre che ha giocato maggiormente in campionato: Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, con Francesco Acerbi al centro del reparto. A centrocampo, invece, gli esterni Raoul Bellanova e Federico di Marco, insieme a Hakan Cahlanoglu e Henrikh Mkhitaryan. A completare la fase offensiva, insieme al sopracitato Lukaku, sicuramente Edin Dzeko. Reggina-Inter sarà un’opportunità per osservare l’inedita coppia d’attacco.

Fonte: Sky Sport 24