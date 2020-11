FOTO – Hakimi rilassato e in grande feeling...

FOTO – Hakimi rilassato e in grande feeling con Young

Condividi questo articolo

Hakimi Sanchez Benevento-Inter

Achraf Hakimi è finalmente pronto a prendersi l’Inter. Ecco le foto dall’allenamento di oggi, dove mostra un grande feeling con l’inglese Young.

SUL PEZZO – Achraf Hakimi si mette alle spalle gli ennesimi impegni con il Marocco, ed è pronto a prendersi l’Inter. Antonio Conte lavorerà nei prossimi mesi per conquistare definitivamente la fascia destra nerazzurra. Su quella corsia ha già fatto vedere di cosa è capace, soprattutto contro Fiorentina (un assist) e Benevento (assist + gol). L’ex Borussia Dortmund è pronto a concentrarsi esclusivamente sui colori nerazzurri, onorando il pesante investimento di cui è stato protagonista. Conte vuole fare del suo numero 2 un vero e proprio regista di fascia, e non un semplice incursore con cui infiammare la corsia destra. Tra Hakimi e Conte sembra esserci una perfetta sintonia, così come con i compagni. Nelle foto dell’allenamento di oggi, infatti, lo si può vedere sorridente mentre abbraccia e scherza con Ashley Young. Ecco il messaggio pubblicato su Instagram: “Vivere il momento e basta ✌🏾“.