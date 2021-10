FOTO – Dzeko e Perisic pronti per Lazio-Inter: «Siamo tornati!»

Dzeko, terminata la sosta per le nazionali, ha fatto ritorno a Milano e si prepara alla sfida con la Lazio. Sui propri social, l’attaccante bosniaco ha postato una foto insieme a Perisic.

ALL’ATTACCO – Edin Dzeko ha chiuso il capitolo nazionale con i 90′ contro l’Ucraina (vedi articolo) ed ora può calarsi nuovamente nel mondo Inter e preparare i prossimi impegni in Serie A e in Champions League. Il primo avversario sarà la Lazio di Maurizio Sarri. Su Instagram, l’attaccante bosniaco si mostra carico e pronto per la sfida ai biancocelesti: “Siamo tornati!”. Di fianco al numero nove, un altro grande protagonista in maglia nerazzurra, Ivan Perisic. I due potrebbero anche giocare insieme in attacco nella trasferta di Roma, vista il problematico rientro di Lautaro Martinez e degli altri sudamericani. Indipendentemente da quale sarà la scelta di Simone Inzaghi, la coppia è affiatata e pronta a scendere in campo. Di seguito la storia dal profilo Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Edin Dzeko