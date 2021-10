Di Gennaro: «Lazio-Inter doppio esame importante. Nerazzurri forti»

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e commentatore per la RAI, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Con le sue parole ha analizzato la sfida Lazio-Inter di sabato, complimentandosi con i nerazzurri per la loro forza.

DOPPIO ESAME – Lazio-Inter sarà un esame importante per entrambe le squadre. Ad affermarlo, il commentatore ed ex giocatore Antonio Di Gennaro: «Adesso per la Lazio arriva l’Inter che è campione d’Italia e accreditata per vincere lo scudetto. I biancocelesti sono in fase di costruzione, ma chiaramente va dato tempo a Sarri che ha cambiato tutti i principi. Quello di sabato è un esame forte e importante, L’Inter come squadra è forte nonostante i pezzi da novanta che ha perso, sono stati sostituiti bene. L’allenatore è molto preparato e i tifosi sono sempre dalla sua parte. È un esame importante anche per i nerazzurri, ma la Lazio deve tornare a essere una squadra compatta».