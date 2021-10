Dzeko rimane a secco, solo un pareggio per la Bosnia in Ucraina

Ucraina-Bosnia ed Erzegovina, sfida di Qualificazioni Mondiali, è andata in scena all’Arena Lviv. Il match si è concluso sul punteggio di 1-1. In campo l’attaccante dell’Inter Dzeko.

UN PUNTO A TESTA – Edin Dzeko è l’ultimo giocatore dell’Inter impegnato nelle Qualificazioni Mondiali per quanto riguarda i calciatori europei. A Lviv la sua Bosnia ed Erzegovina affronta l’Ucraina nel Gruppo D. Nel primo tempo sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Al 15′ Andriy Yarmolenko batte il portiere avversario su assist di Viktor Cyhankov. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-0. Nella ripresa la Bosnia agguanta il pareggio al 77′ con il difensore Anel Ahmedhodzic servito da Miroslav Stevanovic. Il match termina sul punteggio di 1-1 con le due squadre che si dividono la posta in palio. La Bosnia sale a 7 punti, ma rimane al quarto posto in classifica. Per il bomber nerazzurro Dzeko niente riposo, 90′ in campo.