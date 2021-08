FOTO – Dumfries è pronto: «Nuovo club. Nuovo paese. Nuova stagione»

L’Inter ha scelto l’erede di Achraf Hakimi, ovvero Denzel Dumfries. Il talento olandese, arrivato da circa una settimana a Milano per vestire la maglia nerazzurra, è pronto per la prossima stagione e lo ha reso noto con un post sul suo profilo Instagram.

TUTTO NUOVO – Dumfries è pronto a raccogliere l’eredità di Hakimi e conquistare i tifosi interisti. Molto probabilmente l’olandese non partirà titolare contro il Genoa (vedi articolo) ma potrebbe farlo nella seconda giornata contro il Verona. Simone Inzaghi ci sta lavorando molto ad Appiano Gentile con l’Inter che crede molto nell’investimento fatto. Certo, Dumfries dovrà conoscere la nostra Serie A avendo solo giocato in Eredivisie, ma tempo al tempo. Sul suo profilo Instagram Dumfries è comunque carico e ha postato una foto in posa con il nuovo kit dell’Inter e una didascalia chiara: «Nuovo club. Nuovo paese. Nuova stagione». Dumfries è pronto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denzel Justus Morris Dumfries (@ddumfries2)