Esposito, assist e vittoria in Conference League col Basilea

Non si ferma il momento d’oro di Sebastiano Esposito. L’attaccante in prestito dall’Inter al Basilea si conferma un punto fermo della formazione svizzera anche in Europa, in Conference League. Nessun gol per il numero 9 ma un assist per il gol che ha sbloccato la gara.

DECISIVO – Ancora una volta Esposito ha lasciato il segno con il Basilea (vedi articolo). Questa volta però non in campionato, bensì in Conference League. Il giocatore in prestito dall’Inter, nel match vinto 3-1 dal suo Basilea contro l’Hammarby nei playoff di andata di qualificazione per accedere al tabellone principale, ha giocato 78 minuti fornendo un assist. Il suggerimento è arrivato direttamente su un calcio piazzato con Esposito che ha trovato l’incornata vincente di Arthur Cabral (tripletta per lui) al 30′ del primo tempo per il gol che ha aperto la gara. Il ritorno è fissato per giovedì prossimo in Svezia. 78 minuti anche di buona partita per l’altro nerazzurro in prestito, Males, che però non ha trovato la giocata giusta per incidere.

GOOOAAALLL FCB!!! 👑👑 You know who… 𝗖𝗔𝗕𝗥𝗔𝗟 rises highest at the free-kick delivered by 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗢 and heads FCB into the lead in the #UECL! 1️⃣-0️⃣ #FCBHIF #FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/xI7CQx0vCu — FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) August 19, 2021