Emerson Palmieri, ufficiale il suo approdo in prestito al Lione

L’Inter lo aveva seguito per un bel pezzo per poi abbandonarlo. Emerson Palmieri, terzino sinistro italiano, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympique Lione. Il vecchio obiettivo dell’Inter ha firmato con il club francese ed è pronto per la nuova avventura.

AVVENTURA FRANCESE – Era stato seguito dall’Inter per molto tempo (vedi articolo), soprattutto quando in panchina c’era Antonio Conte, ma ora Emerson Palmieri è pronto a giocare con il Lione. Il terzino campione d’Europa con l’Italia e con il Chelsea, ha lasciato Londra definitivamente per cimentarsi nella Ligue 1 francese. Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale del club che ha ufficializzato l’acquisto dell’italo-brasiliano. Emerson Palmieri non saluta definitivamente, almeno per il momento, il Chelsea. Infatti il terzino è arrivato al Lione in prestito. Niente Italia per lui nonostante anche il forte interesse del Napoli.