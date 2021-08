Esposito titolare in Conference League: con lui anche l’altro prestito Inter

DOPPIA PRESENZA – Sebastiano Esposito sarà chiamato anche questa sera a una grande prestazione con il suo Basilea. L’attaccante in prestito dall’Inter, infatti, sarà regolarmente in campo nella sfida di UEFA Conference League contro gli svedesi dell’Hammarby, dove agirà nel 4-2-3-1 alle spalle della punta Arthur. Oltre a Esposito, sarà in campo anche Darian Males, altro giocatore di proprietà dei nerazzurri. Quest’ultimo agirà sulla sinistra, proprio accanto al numero nove degli svizzeri.