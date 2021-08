Correa, contatti in corso con l’Everton. Niente Inter? – SI

L’Inter ha nella lista dei nomi per l’attacco anche Joaquin Correa. Il talento argentino della Lazio però, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà di ‘Sportitalia’, potrebbe anche lasciare i biancocelesti per volare all’Everton. In questo momento infatti i contatti sono in corso da un paio d’ore.

DIREZIONE PREMIER – L’Inter ha seguito per molti giorni il profilo di Correa (vedi articolo). L’argentino, già allenato e lanciato da Simone Inzaghi nella sua esperienza alla Lazio, è infatti in uscita dalla Capitale con Lotito che lo vorrebbe cedere per fare cassa. I nerazzurri però non hanno mai piazzato l’offerta concreta con la valutazione ritenuta troppo alta dalla dirigenza. In queste ore per Correa però si è aperta un’altra pista, quella che porta a Liverpool, sponda Everton. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà infatti i contatti sono tutt’ora in corso. Che Correa lasci l’Italia per volare in Premier League?

FONTE – Twitter Alfredo Pedullà