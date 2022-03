Eriksen festeggia dopo la grande prova: «Solo sorrisi oggi!»

Eriksen è una delle notizie del sabato, perché ha di nuovo giocato novanta minuti ed è entrato nelle azioni dei due gol del Brentford sul Burnley (vedi articolo). Sui suoi account social l’ex Inter festeggia la giornata.

IL GRANDE RITORNO – Christian Eriksen si sta riambientando come calciatore. Oggi sono nove mesi dal drammatico malore avuto in campo in Danimarca-Finlandia, ma per l’ex Inter è decisamente un bel giorno vista la sua prova in Brentford-Burnley. Per lui vittoria, novanta minuti, un assist e la palla che ha permesso di procurare il rigore.

“Solo sorrisi dopo oggi”, il messaggio di gioia di Eriksen sul suo account ufficiale Twitter.