VIDEO – Spezia-Cagliari 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Cagliari, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



VITTORIA SALVEZZA – Spezia-Cagliari 2-0 nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Dopo quattro sconfitte consecutive lo Spezia ritrova una vittoria che mancava da quasi due mesi. Poco dopo la mezz’ora pallone che staziona in area, contatto fra Martin Erlic e Dalbert Henrique sul quale l’arbitro Daniele Orsato dà rigore. Il VAR lo manda al monitor a rivedere, ma conferma il fallo del difensore del Cagliari arrivato molto scoordinato. C’è però Alessio Cragno a negare l’1-0 a Daniele Verde: para la battuta dagli undici metri con un grande intervento (36’). Lo 0-0 regge fino al 55’, poi Verde (per la seconda volta) prova la battuta tagliata direttamente in porta da corner e trova nell’area piccola Martin Erlic, che ci mette il piede e sblocca il risultato. Si attende una reazione del Cagliari, ma non c’è e lo Spezia gestisce. Raddoppia al 74’ in maniera casuale, con un rinvio di Gaston Pereiro addosso a un avversario che schizza in area buono per Rey Manaj, dribbling e sinistro a incrociare che chiude i conti. Brutto stop per Walter Mazzarri, che sabato prossimo avrà il Milan.

Video con gli highlights di Spezia-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.