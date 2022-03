Barzaghi: «Inter, Brozovic e de Vrij assenze pesanti ma serve continuità»

In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Matteo Barzaghi ha commentato l’impegno di domani sera dell’Inter a Torino. Indipendentemente dalle assenze, l’obiettivo è uno

SEGNALI − Barzaghi spiega cosa vorrebbe Inzaghi domani sera: «Assenza importante per l’Inter che ha fatto a meno di Marcelo Brozovic in due gare contro Empoli e Sassuolo, una vinta a fatica e una persa. Mancherà anche Stefan de Vrij, due giocatori utili per la costruzione dal basso. Simone Inzaghi però vuole vedere dei segnali dalla squadra dopo la vittoria di Anfield».

CONFERME − Sulla coppia gol nerazzurra, le parole di Barzaghi: «Lautaro Martinez-Edin Dzeko? Il bosniaco è fresco e torna dall’inizio. Il Toro sta benissimo, dopo due mesi senza segnare ha ricominciato a timbrare. Difficile da togliere Lautaro Martinez. La coppia ha ritrovato gol e feeling. Domani serve una conferma per far capire a tutti che l’Inter, chiusa la Champions League. vorrà ripartire con forza verso il campionato»