Calhanoglu, all’Inter servono anche le tue giocate! 2022 povero di numeri

Calhanoglu ha bisogno di ritrovare il feeling con i numeri, solo un assist nel nuovo anno. All’Inter, serve il suo apporto in fase di finalizzazione. Domani, test a Torino

CALHANOGLU, MANCHI TU − Domani sera l’Inter è chiamata a riconfermare quanto fatto di buono tra Salernitana e Liverpool per riprendere al meglio la marcia Scudetto. Torino-Inter non sarà sicuramente una gara semplice ma i tre punti sono fondamentali. Se Lautaro Martinez è ormai in netta ripresa, così come Edin Dzeko, qualcosina manca ancora invece dal terzo goleador della rosa nerazzurra: Hakan Calhanoglu. Dopo un 2021 interista coi fiocchi contraddistinto da sei gol e otto assist, in questo 2022 sta mancando l’apporto in zona gol dell’ex Milan. In queste 13 partite di nuovo anno, Calhanoglu ha messo a referto solamente un assist. Nell’1-2 del Derby di campionato.

IN VISTA DI TORINO − Obiettivo riprendere il feeling con la giocata decisiva già a Torino. All’Inter serve l’apporto numerico del suo numero 20. Nel girone d’andata è stato sicuramente un fattore con i nerazzurri che anche per merito suo sono diventati la squadra con il miglior attacco di tutto il campionato. Nulla da dire sulle prestazioni espresse in campo. Sia nel doppio confronto col Liverpool che venerdì scorso contro la Salernitana, Calhanoglu si è fatto notare eccome in mezzo al campo mancano però gol e assist. Domani al ‘Grande Torino‘ sarà una gara decisamente complicata, dove la semplice giocata del singolo può deciderla. Calhanoglu può dare una risposta!