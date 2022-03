Eriksen di nuovo super! Due volte chiave per la vittoria alla fine del Brentford

La terza partita ufficiale di Eriksen dopo l’arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia (nove mesi fa esatti) lo vede decisivo. L’ex Inter fornisce l’assist per il vantaggio del Brentford sul Burnley, match finito 2-0.

GRAN GIOCATA – C’è il marchio di Christian Eriksen nella vittoria del Brentford per 2-0 sul Burnley, un successo fondamentale in uno scontro diretto salvezza. Nella sfida di Premier League appena disputata l’ex Inter parte di nuovo titolare e, come sabato scorso in casa del Norwich, gioca tutti i novanta minuti. Diventa decisivo, perché all’85’ un suo gran cross (col sinistro) pesca sul secondo palo Ivan Toney che di testa sblocca il risultato. Lo stesso Toney raddoppia al 94′ su rigore, da lui stesso conquistato ancora su suggerimento di Eriksen (fallo di Nathan Collins, nella circostanza espulso).