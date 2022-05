Darmian conta i punti in classifica dopo Udinese-Inter: «+3!»

Darmian ha preso parte alla vittoria dell’Inter contro l’Udinese in trasferta (qui le pagelle). Tre punti fondamentali per i nerazzurri, sempre alle spalle del Milan in classifica.

ASSALTO – Matteo Darmian è stato scelto da Simone Inzaghi nel suo undici titolare sulla fascia destra al posto di Denzel Dumfries. Il laterale ha ripagato il tecnico con la solita prestazione fatta di applicazione e costanza. L’Inter ha vinto per 1-2 sul campo dell’Udinese e continua il suo inseguimento al Milan in vetta alla classifica. Sui propri social, l’esterno non usa parole, conta soltanto i punti portati a casa dai nerazzurri nella sfida di oggi: “+3”. 3 come le partite che ci separano dalla fine del campionato. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Matteo Darmian