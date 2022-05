Borja Valero: «Inter? Noi più tesi di loro! Lautaro Martinez? Un buco nero»

L’Inter sul campo dell’Udinese ha dato un segnale al Milan e alla volata scudetto conquistando 3 punti importanti dopo il brutto scivolone sul campo del Bologna (vedi pagelle). Borja Valero sottolinea in particolare la serenità della squadra di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista, ora opinionista di DAZN

TRANQUILLITÀ – L’Inter non ha intenzione di mollare l’obiettivo scudetto e risponde al Milan battendo l’Udinese. Borja Valero parla soprattutto della serenità trasmessa dai nerazzurri: «Non si molla. Oggi la squadra ha dato un bel segnale dopo il Bologna e dopo la vittoria del Milan, è vero che ha rischiato un po’ più del normale ma ha fatto il suo. Tifosi? Un grandissimo affetto, è bellissimo vedere queste immagini dopo un anno e mezzo di stadi chiusi. Il campionato si sta facendo bellissimo con due squadre che stanno lottando così vicine. È bello e ce lo dobbiamo godere. Inter tranquilla? Eravamo noi più tesi di loro, invece loro erano veramente tranquilli, si sono riscaldati in modo sereno e questo è un grandissimo segnale per la squadra e le partite che dovrà affrontare. Lautaro Martinez? Sicuramente tra due/tre mesi nessuno ricorderà i rigori sbagliati, certamente è un buco nero della sua stagione».