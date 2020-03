Compleanno dell’Inter, gli auguri dell’ex Valentino Lazaro

Anche Valentino Lazaro, di proprietà dell’Inter e in prestito al Newcastle, si unisce agli auguri per l’anniversario della fondazione dell’Inter

Nonostante la sconfitta di ieri contro la Juventus, oggi è un giorno di festa per l’Inter in quanto ricorre l’anniversario della sua fondazione, avvenuta il 9 marzo del 1908. Agli auguri di tanti giocatori ed ex illustri si uniscono anche quelli di Valentino Lazaro, che ha indossato per poco la maglia nerazzurra in quanto, arrivato in estate, è stato ceduto in prestito al Newcastle nel mercato di gennaio. Il laterale austriaco ha condiviso il messaggio di auguri postato dalla stessa Inter sui suoi canali social.