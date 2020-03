Serie A, falsa ripartenza? Calcio verso lo stop: due le ipotesi – SM

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di “Sportmediaset”, la ripartenza di ieri dell’Inter e della Serie A potrebbe essere solamente momentanea. Il calcio, infatti, rischia di doversi fermare: le ipotesi sono la pausa di un mese o l’annullamento, qualora non si dovesse riprendere.

FALSA RIPARTENZA – Senzazione di una falsa ripartenza. Il cacio rischia di fermarsi fino ad aprile dopo la domenica delle polemiche, conclusasi con Juventus-Inter. Molti giocatori non hanno condiviso la scelta del decreto di giocare a porte chiuse. Il destino del campionato è solo rimandato alle decisioni del Cosiglio straordinario, in programma domani (vedi qui). La prima ipotesi è lo stop di un mese con rinvio dell’Euroepo, a rischio visto che il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Continente. Ma se l’emergenza fosse più lunga, la Serie A potrebbe essere definitivamente sospesa dopo la partita di stasera tra Brescia e Sassuolo. In questo caso lo scudetto non sarebbe assegnato nonostante il primo posto della Juve, bisognerebbe capire come assegnare i posti per le prossime coppe europee.

