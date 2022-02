Biasin: «Lautaro Martínez? In difficoltà, ma chi lo massacra ora…»

L’Inter non è riuscita nell’impresa di battere il Liverpool ieri a San Siro nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri hanno ricevuto però complimenti e ammirazione per aver giocato alla pari anche se, alla fine, ha perso.

PERIODO – L’Inter non ha vinto contro il Liverpool e questo complica e non poco la sfida di ritorno di Anfield dell’8 marzo (vedi articolo). I nerazzurri dovranno vincere con due gol di scarto per andare ai supplementari, altrimenti, sarà eliminazione. Intanto però fa discutere ancora una prova negativa di Lautaro Martínez. L’argentino non segna più, non è più pericoloso in area di rigore e l’Inter ne risente, eccome. Ecco il pensiero del giornalista di LiberoQuotidiano, Fabrizio Biasin. «Lautaro Martínez due stagioni fa ha segnato 21 gol, la scorsa 19. Lautaro Martínez ora è in difficoltà. Oh, succede. E comunque terminerà la stagione con la stessa media gol. Chi lo massacra ora, lo celebrerà appena tornerà a segnare perché ormai il calcio non è più analisi, ma esagerazione».

Fonte: Twitter Biasin