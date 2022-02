Inter, ora per passare il turno in Champions League serve un’impresa

L’Inter ha perso 2-0 contro il Liverpool ieri sera a San Siro nonostante una prestazione di altissimo livello dominando per lunghi tratti. La squadra di Simone Inzaghi però è caduta sotto i colpi di Firmino e Salah e ora al ritorno, l’8 marzo, servirà un’impresa.

IMPRESA – L’Inter, per qualificarsi il prossimo 8 marzo ai quarti di finale di Champions League, avrà bisogno di un mezzo miracolo. Una cosa però può giocare a favore dei nerazzurri: non contano più i gol segnati in trasferta. Se infatti l’Inter ha perso 2-0 qui, basterà vincere con due gol di scarto ad Anfield per andare ai supplementari, con tre o più gol di scarto invece l’Inter volerebbe direttamente al prossimo turno. Dal punto di vista economico sarebbe un bel boost per i nerazzurri che porterebbero a circa 76 milioni di euro i ricavi dalla Champions (vedi articolo). Come si è visto ieri l’impresa poteva essere compiuta, il Liverpool però ha saputo essere cinico e spietato. E di certo l’8 marzo, quando il Liverpool con molta probabilità avrà anche la Carabao Cup messa in bacheca (finale domenica), sarà tutt’altro che una passeggiata.