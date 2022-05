Bernardeschi saluta Dybala: «Auguri, qualunque sia il tuo futuro». Inter?

Paulo Dybala ha salutato, nella serata di ieri, la Juventus. Federico Bernardeschi, attraverso il suo account di Instagram, ha voluto salutare il compagno di squadra, pronto a nuove sfide. Ora l’Inter?

SALUTI – Paulo Dybala si è congedato ieri dalla Juventus. L’argentino sa da tempo che non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri, in scadenza a giugno, ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Federico Bernardeschi, attraverso il suo account di Instagram, ha voluto salutare il compagno augurandogli: «In bocca al lupo, qualunque sia il tuo futuro!». Da tempo si rincorrono le voci di un possibile approdo della “Joya” in nerazzurro, con Marotta da tempo estimatore del talento argentino. Di seguito il post di Bernardeschi.

Fonte: Account Instagram Bernardeschi