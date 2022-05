Inter, attenzione alla Sampdoria: adesso gioca libera, la Fiorentina insegna

Inter-Sampdoria non è una partita da dare per scontata. E per capirlo basta vedere l’ultima uscita dei blucerchiati contro la Fiorentina.

IMPEGNO DA NON SOTTOVALUTARE – Inter-Sampdoria può sembrare una partita facile. Persino scontata. I liguri infatti sono già salvi, e questo dovrebbe portare a un naturale rilassamento dopo una stagione vissuta al limite della zona retrocessione. Ma Sampdoria-Fiorentina regala a tutto il mondo nerazzurro un monito ben chiaro.

ESEMPIO DA STUDIARE – Nel posticipo del lunedì la squadra di Giampaolo aveva scoperto da un giorno di essere matematicamente salva. Poteva staccare la spina. Andare in vacanza, a livello di testa. Invece è andata in campo libera. E ha travolto una Fiorentina che forse non si aspettava una squadra viva, sul pezzo, pronta a lottare. Così i viola sono crollati. Malamente. Fornendo all’Inter un riferimento su cosa può succedere a sottovalutare l’ultimo impegno stagionale.