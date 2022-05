Inter, ultimi 90 minuti di fuoco. Che partita sarà con la Sampdoria?

L’Inter si gioca lo scudetto negli ultimi 90 minuti disponibili. Contro la Sampdoria c’è da vincere e sperare in un risultato positivo da Sassuolo. Ma che partita sarà quella contro i blucerchiati di domenica alle 18?

PARTITA – La Sampdoria ha conquistato matematicamente la salvezza e lo si è visto ampiamente ieri. I blucerchiati di Giampaolo, per la prima volta in tutta la stagione forse, hanno offerto una prestazione sciolta, senza pensieri e hanno ritrovato tutte le qualità che i suoi uomini migliori hanno. Ovviamente essersi liberati della pressione di dover far punti per forza ha aiutato e sicuramente Giampaolo e i suoi uomini ne hanno beneficiato. Ecco perché la gara di domenica allora presenta molte insidie. Per molti versi sarà una partita simile a quella con l’Empoli con i liguri già salvi che vengono per onorare l’impegno e magari regalare ai propri tifosi un successo prestigioso. L’Inter invece avrà tutta la pressione del mondo addosso anche se, come spesso è capitato, quando si è trovata spalle al muro ha sempre fatto bene.