Dybala-Inter, decisivi i prossimi 10-12 giorni di maggio! La strategia − AP

Dybala ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Juventus in casa uscendo tra le lacrime (vedi report). Intanto, la trattativa con l’Inter può accendersi nei prossimi giorni

LA SITUAZIONE − Paulo Dybala ha giocato la sua ultima partita all’Allianz Stadium con la maglia della Juventus. Pedullà aggiorna sulla trattativa con l’Inter: «I prossimi 10-12 giorni di maggio saranno decisivi per l’affare Dybala. E’ vero che ha proposte ma lui sta aspettando l’Inter. Destinazione perfetta e soluzione non legata al futuro di Lautaro Martinez. La strategia è quella di prendere la Joya come una grande opportunità. Di fare un attaccante fisicato come Scamacca, poi se arriva un’offerta irrinunciabile per Lautaro Martinez ne riparleremo. Ma l’idea è una: Sanchez fuori dentro Dybala».