La Russa: «Allo stadio per l’Inter ci si va sempre! Stagione da festeggiare»

L’Inter si giocherà lo Scudetto all’ultima giornata nonostante non sia padrona del proprio destino. Ignazio La Russa, politico e grande tifoso nerazzurro, si è espresso a Sportitalia mercato sulla stagione della sua squadra

STAGIONE POSITIVA − L’onorevole La Russa non nasconde la sua fede nerazzurra analizzando anche la stagione di Inzaghi: «L’Inter si va a vedere sempre anche se non ci fosse nessuna possibilità di vincere lo Scudetto. Festeggiare quest’anno credo sia doveroso. All’inizio del campionato non c’era questa aspettativa sull’Inter visto l’addio di Conte e dei giocatori migliori. Aver vinto due titoli e giocarsela fino all’ultimo minuto è un grande risultato. Domenica nei guai a non venire a San Siro».