Marotta: «Messi-Inter? Nel passato, ma non sulla mia gestione»

Marotta è stato intervistato da DAZN per il format Masterclass, che sarà disponibile a breve sulla piattaforma streaming. In un breve estratto mandato in anteprima si segnala una risposta sulle voci riguardanti Messi e l’Inter.

VERO, MA IN PARTE – Giuseppe Marotta si sottopone a delle domande dove la risposta è “vero” o “falso”. Per una riguardante Lionel Messi che poteva andare all’Inter la sua risposta è “vero”: «Me l’hanno raccontata, ma non riguarda la mia gestione. Nel senso: l’Inter nel passato». Da ricordare che Marotta è diventato Amministratore Delegato della società a dicembre 2018, dopo aver lasciato due mesi e mezzo prima la Juventus.