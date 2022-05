Juventus ripresa al 96’ dalla Lazio (in Europa). Dybala esce in lacrime

Serata dei saluti per la Juventus, che pareggia subendo al 96’ il 2-2 con la Lazio in una partita che serviva solo ai biancocelesti (ora in Europa League). Ultima all’Allianz Stadium per Chiellini e Dybala.

IL SALUTO – La Juventus si congeda dall’Allianz Stadium per questa stagione e lo fa pareggiando. Finisce 2-2 contro la Lazio, che con il gol in extremis ha chiuso il discorso della qualificazione in Europa League (serviva un punto). Dopo quattro minuti e mezzo scambio fra Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi, tiro di quest’ultimo sulla traversa. Al 10’ cross lungo da sinistra sul secondo palo, irrompe Dusan Vlahovic dimenticato da Adam Marusic e mette dentro. Sette minuti dopo, in un momento definito perché riguarda gli anni alla Juventus (diciassette), esce Giorgio Chiellini all’ultima in casa. Il raddoppio arriva al 36’, con Alvaro Morata che si libera bene in area e con uno splendido destro non lascia scampo a Thomas Strakosha. La Lazio torna in partita al 51’, con cross dalla destra di Cataldi da angolo e stacco di Patric deviato in rete da Alex Sandro. Per la Lega Serie A è autogol di quest’ultimo. Poi l’altro momento atteso in casa bianconera, con l’uscita di Paulo Dybala. Lo fa al 77’, in lacrime, salutato da compagni e tifosi così come dal suo ex allenatore Maurizio Sarri. Cinque minuti di recupero e sull’ultimo pallone (a 95:02) la Lazio frega la Juventus: tiro di Toma Basic non trattenuto da Mattia Perin e Sergej Milinkovic-Savic da posizione defilata pareggia. È il gol qualificazione.