Aguero lascia il calcio. La dedica di Dzeko: «Fratello, grazie di tutto»

Aguero ha deciso di dire addio al calcio giocato (vedi dichiarazioni). Il giocatore dell’Inter nonché ex compagno di squadra del ‘Kun’ ai tempi del Manchester City lo ha salutato con una dedica

AMICIZIA − Momento difficile per Sergio Aguero che oggi ha comunicato il suo addio al calcio. Il giocatore argentino ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a 33 anni per problemi di salute. Il centravanti dell’Inter, Edin Dzeko, compagno dello stesso ‘Kun’ al Manchester City ha voluto fargli una dedica tramite i propri profili social. Questo il messaggio del bosniaco: «Fratello, grazie di tutto».

Brate, thank you for everything ❤️🔥⚽️@aguerosergiokun @ManCity pic.twitter.com/AKWxRFOIPB

— Edin Džeko (@EdDzeko) December 15, 2021