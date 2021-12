Taveri: «Inter, occhio all’Empoli. Meglio schierare la miglior formazione»

L’Empoli ha trionfato nel pomeriggio contro il Verona in Coppa Italia. La squadra toscana sarà l’avversaria dell’Inter agli ottavi di finale. Mino Taveri, su Sport Mediaset, dà un consiglio a Inzaghi

ATTENZIONE − Taveri consiglia all’Inter di non sottovalutare l’Empoli in vista degli ottavi di finale: «L’Empoli non è casuale, ha vinto anche a Napoli domenica. Sono stati bravi perché ad inizio stagione non avevano ottenuto grandi risultati nonostante il buon gioco ma hanno tenuto Andreazzoli continuando a lavorare. Ora li stanno ottenendo. Consiglio all’Inter di schierare la formazione migliore per gli ottavi di finale perché questa è una formazione molto temibile».