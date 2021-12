Aguero, addio al calcio: «Momento durissimo, ma salute priorità»

L’Inter ci è passata con Christian Eriksen con i suoi problemi di salute che hanno privato i nerazzurri della qualità cristallina del danese. Ora anche il Barcellona dovrà rinunciare a un suo calciatore, anzi, il mondo intero. Sergio Aguero infatti ha appena annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

SALUTE – L’attaccante argentino aveva convocato una conferenza stampa in questa mattina e la notizia che tutti si aspettavano era proprio quella che poi è uscita. Il Kun Aguero lascia il calcio. I motivi sono tutti da ritrovare in quei problemi al cuore riscontrati lo scorso 30 ottobre quando era in campo con il suo Barcellona. «Sono qui per dirvi che smetto di giocare. Per me è un momento durissimo per la decisione che ho preso, però sono molto felice, viene prima la salute».