Zenga: “Messi-Inter? Il prossimo sarà un mercato più attento. La Serie A…”

Zenga – intervenuto ai microfoni di “Sport Mediaset” – parla del difficile momento che sta vivendo l’Italia per l’emergenza Coronavirus. Il tecnico del Cagliari dice la sua sulla ripresa del campionato e sulla possibilità di vedere Messi all’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

RIPRESA – Walter Zenga, tecnico del Cagliari, parla della possibile ripresa della Serie A: «Non è mia competenza, le mie competenze sono quelle di un allenatore che aveva già preparato un piano allenamenti singoli, di gruppo e di squadra. Quando si ricomincerà noi saremo già pronti. Noi siamo in un posto più facilitato rispetto agli altri, è un’isola e quindi è tutto più circoscritto. La mia fortuna è stata anche quella di allenare in Inghilterra, nella Championship, dove si giocavano sette partite al mese. Dobbiamo fare tutti dei sacrifici e non mi riferisco solo a quelli economici. Parliamo anche di sacrifici normali, quelli che i giocatori e le squadre possono fare. Non vedo la problematica di giocare ogni due/tre giorni. Se a luglio e agosto fa caldo si può giocare di sera, ma ripeto queste non sono competenze mie. Sono solo desideri».

SUGGESTIONE – Zenga risponde anche ai rumors del momento: «Suggestione Lionel Messi all’Inter? Chiaramente stiamo parlando di uno dei giocatori più forti del mondo. Avere Messi e Cristiano Ronaldo nel nostro campionato sarebbe una bella sfida. Pero in questo momento credo che bisogna intanto vedere di ripartire. Quando accadrà, economicamente sarà un mercato un po’ più attento, diciamo così».