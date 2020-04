Eranio: “Messi-Inter? Sarebbe affascinante per il calcio italiano! Ronaldo…”

Stefano Eranio, ex calciatore di Genoa e Milan, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, ha parlato di Lionel Messi e della suggestione di mercato che lo accosta all’Inter. Il possibile arrivo dell’argentino in Italia è ben visto

AFFASCINANTE – Secondo Stefano Eranio l’arrivo di Lionel Messi all’Inter sarebbe affascinante. Non mancano però i dubbi sull’effettiva possibilità dell’arrivo dell’argentino in Italia: «Messi-Inter? Per il calcio italiano mi auguro, dopo Ronaldo, di avere l’argentino in Italia. Anche se in età avanzata sarebbe affascinante. Però dalle parole dell’attaccante blaugrana si capisce che, fatta una carriera intera a Barcellona è probabile che rimanga lì anche dopo. Gli daranno un incarico dirigenziale. Credo sia la scelta migliore per lui».