Goldoni: “Quarantena? Trascorro il tempo con la famiglia. Allenamenti…”

Eleonora Goldoni, attaccante dell’Inter Femminile, ha partecipato con Beatrice Merlo all’iniziativa “Inter Calling” su “InterTV”. La giovane calciatrice ha parlato della vita in quarantena e del rapporto con Beatrice Merlo

QUARANTENA – Eleonora Goldoni parla di come sta trascorrendo le giornate in quarantena, degli allenamenti e del rapporto con la compagna Beatrice Merlo: «Si, sto trascorrendo il tempo con la mia famiglia. Siamo in tanti in casa, 8 con due cani (ride, ndr). Si cerca di essere attivi, occupare il tempo ed essere attivi. Tempo libero? Leggo molto, mi piacciono molto i libri motivazionali. Poi non guardo Serie TV, ho guardato solo “La Casa di Carta”. Mi son dovuta improvvisare parrucchiera in questi giorni( ride, ndr). Allenamenti in casa? Mi alleno sempre in compagnia, ho la fortuna di avere dei grandi spazi. Oltre a seguire gli allenamenti del preparatore atletico si cerca di inventarsi qualcosa. Rapporto con le compagne? Bea(Beatrice Merlo, ndr) è una delle ragazze con cui ho legato maggiormente, ci sono stati vari episodi in cui ci siamo confrontate e ci siamo date una mano. È un rapporto sincero».