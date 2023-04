VIDEO – Inter, adesso basta figuracce! Va invertita la rotta subito | L’editoriale del Direttore

Il video editoriale del lunedì del direttore di Inter-News.it, Riccardo Spignesi. L’Inter cade per la decima volta in campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra di Inzaghi adesso non può più sbagliare

BASTA FIGURACCE – L’Inter riparte male dopo la sosta. Contro la Fiorentina, a San Siro, è arrivata la decima sconfitta in campionato su ventotto giornate in Serie A, la terza consecutiva. Numeri con cui è difficile pensare di centrare un posto per la prossima Champions League, con le rivali che vincono e mettono pressione. Non si può più sbagliare: basta figuracce, la rotta va invertita immediatamente a cominciare dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus. L’avversario peggiore, con Allegri che ha vinto due sfide su due contro Inzaghi.

Per seguire l’intero editoriale del direttore di Inter-News.it guarda il video qui sotto, sulla Inter-News Web TV.

L'editoriale del direttore e non solo: tutte le info

